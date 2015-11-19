В Париже спасатели ищут женщину-водолаза, пропавшую в Сене

Женщину-водолаза из речной полиции Парижа разыскивает группа спасателей с привлечением вертолета. Она пропала в Сене во время плановых учений.

Как отмечает источник чрезвычайного ведомства в Париже, женщина-водолаз, сотрудник речной полиции, пропала в реке Сена во время плановых учений. Для оптимизации и обеспечения максимальной эффективности поисков спасатели используют беспилотник и вертолет.

К тому же, на данный момент ситуация в Париже остается рискованной. Из-за урагана «Элеонор» река Сена может выйти из берегов, а потому местная администрация ввела желтый уровень метеорологической опасности.