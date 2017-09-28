На восточном побережье США из-за снежной бури погибли шесть человек

В двух штатах США из-за снежной бури погибли шесть человек. Погодные условия на восточном побережье страны приобрели катастрофический характер.

На данный момент стало известно, что жертвами снежной бури на восточном побережье США стали уже шесть человек. Так, в штате Северная Каролина в результате дорожно-транспортных происшествий погибли четверо из них, а двое расстались с жизнью из-за непогоды в Южной Каролине.

Как утверждает губернатор Северной Каролины Рой Купер, автомобильные аварии чаще всего происходят из-за снежной бури, туманов и нулевой видимости.

Кроме того, режим чрезвычайной ситуации из-за погодных условий был введен в Нью-Йорке, на острове Лонг-Айленд и округе Уэтчестере. Многие авиационные рейсы были отменены в вынужденном порядке.