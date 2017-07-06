СК Москвы возбудил уголовное дело по факту убийства балалаечника Дмитрия Калинина

Представитель СК Москвы Юлия Иванова сообщила, что следствие начало расследование убийства балалаечника Дмитрия Калинина и уже возбуждено уголовное дело. 31 декабря его труп нашли недалеко от Басманного тупика, на его теле были раны от ножа.

Как заявила Юлия Иванова, Следственный Комитет начал расследование по уголовному делу по статье «Убийство». Полиция ведет проверки. Однако, в СК не указали имени Дмитрия Калинина.

Как уже известно, в Москве нашли тело челнинского балалаечника Дмитрия Калинина. 27 декабря его видели выходящим из здания театра «Русская песня» и больше о нем никто ничего не слышал. Спустя время, через 4 дня, его тело нашли недалеко от Басманного тупика. Возле трупа полиция обнаружила нож, а на теле было зафиксировано две раны колото-резаного характера.

С 2003 года Дмитрий Калинин выступал в театре «Русская песня» и получил известность благодаря необычному исполнению песен. Балалаечник удачно интерпретировал музыку и имел массу поклонников своего творчества.