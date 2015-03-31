В Сочи сотрудница хаски-центра избивала испуганных собак ногами

В Сочи сотрудница хаски-центра стала избивать испуганных щенков руками и ногами, чтобы заставить их слушать ее команды. Все происходящее очевидцы засняли на видео.

На кадрах ролика можно рассмотреть, как девушка управляет упряжкой из шести собак, как вдруг колонна останавливается и собаки бегут к забору, по другую сторону которого стоит олень. Животные стали испуганно лаять и не хотели слушаться сотрудницу, из-за чего она слезла с упряжки и стала кричать на собак, заставляя их вернуться в строй. Когда крик не помог, она начал избивать хаски ногами и руками, ее абсолютно не смущал испуганный визг собак.

После того, как она все же смогла расставить собак по своим местам, девушка извинилась перед кем-то "за свой русский" и продолжила движение. Стало известно о том, что увольнять сотрудницу, избивающую животных, никто не собирается.