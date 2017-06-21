В Перми в автобусе пьяный мужчина домогался к 15-летним школьницам

В Перми пьяный мужчина стал домогаться к 15-летним школьницам. О произошедшем в социальной сети рассказала мама одной из потерпевших девушек.

Женщина написала, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стал домогаться и лапать 15-летних девочек, которые не могли сами за себя заступиться. В автобусе в это время остальные пассажиры просто игнорировали происходящее. Одна из девочек, дочь той самой женщины, стала заступаться за себя и подруг, тогда пьяный мужчина схватил ее за волосы и стал вытаскивать из автобуса. На помощь школьнице пришел неравнодушный молодой человек, который вышвырнул дебошира из автобуса.

Пользователи социальных сетей взорвались от негодования и поинтересовались, были ли в автобусе мужчины, или только "мужчинки, которые приросли пятой точкой к креслам, так как устали после работы".

Мать пострадавшей девочки обратилась ко всем с просьбой помочь ей узнать номер автобуса, в котором это произошло, а также правильно составить заявление в полицию. Также она попросила всех свидетелей произошедшего написать ей в социальной сети и рассказать, как все было на самом деле, не врет ли ее ребенок, если никто не встал на ее защиту и позволил пьяному мужчине домогаться к подросткам.