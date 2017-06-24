В Пензе парень ограбил старушку ради подарка другу на День рождения

Молодой человек Лунинского района Пензы был задержан сотрудниками полиции по подозрению в грабеже. Предположительно, он обокрал старушку, чтобы сделать другу подарок на День рождения.

За помощью к сотрудникам правоохранительных органов обратилась 67-летняя женщина, которая поведала о том, что по возвращению домой она почувствовала толчок в спину, после чего неизвестный грабитель вырвал у нее из рук сумку, в которой были кошелек и телефон.

Сотрудникам полиции по горячим следам удалось найти преступника. По факту его задержания он полностью сознался в содеянном. «Задержанный рассказал, что приехал в город к своему товарищу. Получив от другого друга приглашение на день рождение, денег у парня на сюрприз не оказалось. Решив раздобыть их незаконным путем, вырвав сумку из рук пожилой женщины, преступник вместе со своим товарищем скрылись во дворах. Телефон жертвы в итоге был продан за 500 рублей», - рассказали в УМВД РФ по Пензенской области.

Молодой человек на данный момент находится под стражей.