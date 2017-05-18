В Швейцарии сильный штормовой ветер сдул поезд с рельсов

3 января в кантоне Берн возле швейцарского города Ленк сильный ветер шторма «Бурглинд» сдул с рельсов вагон состава, пострадали 8 человек. Случившееся попало на видео, ролик опубликовали на YouTube.

На видеоролике видно, как сильный ветер буквально сносит с рельсов вагон состава поезда. Вагон опрокинулся на землю, в происшествии 8 человек были травмированы.

Как сообщается, 3 января в Швейцарии случился сильный зимний шторм. Его назвали «Бурглинд», скорость ветра достигала 200 километров в час. Шторм привел к тому, что некоторые регионы Швейцарии были временно обесточены. Помимо этого, движение автомобилей и поездов было временно остановлено.

Из-за сильного ветра и плохой видимости также отменили и перенесли десятки авиарейсов. Как сообщили СМИ, из-за шторма временно обесточенными оказались около 100 000 домов. В Сети пользователи отметили масштабность и силу ветра, который снес даже поезд. Многие опасались, чтобы шторм не привел к трагедиям.