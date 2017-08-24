При возгорании обувного цеха под Новосибирском погибли 10 человек

Сгоревший обувной цех под Новосибирском, где при пожаре погибли десять рабочих, работал нелегально.

Как сообщили сотрудники МЧС региона, несчастный случай произошел в небольшом поселке Чернореченский Искитимского района, в результате чего погибшими оказались десять рабочих и двое отделались ранениями. По имеющимся данным, среди погибших были граждане Китая и Киргизии.

Представители ведомства отметили, что здание, в котором велась нелегальная деятельность, в эксплуатацию не вводилось и в нарушение закона использовалась для производства обуви. Причиной большого количества жертв послужили их самостоятельные попытки ликвидировать огонь, в то время как там находилось большое количество горючего материала.