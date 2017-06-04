Пара сатанистов в Греции перед Новым годом принесла друг друга в жертву

На острове Кефалиния в Греции после сатанинского обряда скончалась пара молодых людей. По предварительной версии следствия, сатанисты принесли друг друга в жертву.

Как стало известно, 23-летняя Лилия Ботышева из Болгарии и ее 30-летний парень Торстен Фохманн из Германии приехали в Грецию, чтобы встретить Новый год. Они сняли квартиру и жили в ней с 26 декабря. Их тела обнаружила беременная хозяйка квартиры, которая решила проведать пару 31 декабря.

Полицейские прибыли на место и предположили, что молодые люди совершали сатанинский обряд. Вокруг все было в крови, рядом с телами нашли ножи, свечи и нарисованные пентаграммы. По предварительным данным, первой в жертву себя принесла девушка, ее молодой человек смотрел, как она погибала от потери крови из-за многочисленных порезов. Затем он сам забрался в ванну и принес себя в жертву.

Стоит отметить, что Ботышева с прошлого июня считалась без вести пропавшей, ее разыскивал Интерпол. В Грецию влюбленные приехали на арендованной машине с фальшивыми номерами.