В Ульяновской области в лесу нашли труп жительницы Самары

Тело 44-летней жительницы Самары было обнаружено в лесу Ульяновской области. По подозрению в убийстве был задержан 23-летний молодой человек.

По предварительным данным, 3 января пьяный 23-летний парень находился в реабилитационном центре в селе Ундоры, где у него возник конфликт с женщиной, которая приехала отдохнуть и подлечиться. Парень попросил у нее денег, однако та отказала, в результате между ними возникла ссора и разъяренный молодой человек стал наносить самарчанке многочисленные удары по голове и телу. От полученных травм 44-летняя женщина скончалась.

После этого злоумышленник оттащил тело своей жертвы в овраг в лесополосе и спрятал. Вскоре тело удалось обнаружить, а преступника правоохранители задержали в короткие сроки. В настоящий момент возбуждено уголовное дело, ведется следствие по факту произошедшего.