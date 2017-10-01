В Ленинградской области мужчина совратил 15-летнюю школьницу

В Ленинградской области возбудили уголовное дело в отношении 28-летнего жителя поселка Сиверский за сексуальное совращение 15-летней школьницы. Мать пострадавшей рассказала, что тот вначале соблазнил, а потом занялся с девочкой сексом.

Правоохранители Гатчинского района расследуют дело 28-летнего мужчины, которого обвинили в изнасиловании малолетней. Заявление о преступлении поступило от матери подростка. Она рассказала, что молодой человек - это их односельчанин. Женщина уверяет, что он специально соблазнил ее дочь. По ее данным, он приводил девочку к себе домой в период с 30 декабря по 4 января. На допросе девочка сказала, что интимная связь была по обоюдному согласию, однако это обстоятельство не смягчит наказание, ведь минимальный возраст, при котором закон о половой неприкосновенности не действует, это 16 лет.

Сейчас в полиции проверяют факт совершения преступления. После сбора достаточного количества улик дело будет передано в суд для вынесения приговора для подозреваемого.