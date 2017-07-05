Новогоднее застолье в Кукуштане закончилось трагедией

Новогоднее застолье завершилось трагедией для 55-летнего мужчины из Кукуштана.

Находясь в своем доме по ул. Островского, он затеял застолье, пригласив в гости 33-летнего товарища. Поначалу знакомые тихо и мирно распивали спиртные напитки, празднуя встречу Нового года, но после между двумя мужчинами на почве внезапно возникшей ненависти произошел конфликт, и молодой человек начал жестоко избивать хозяина дома.

«Пострадавший был доставлен в ближайшее отделение больницы с черепно-мозговыми травмами», - рассказали в ГУ МВД РФ по пермскому краю. Хозяин дома пригласил к себе ранее судимого мужчину, который на данный момент задержан по подозрению в избиении и находится в изоляторе.

По факту произошедшего инцидента заведено уголовное дело.