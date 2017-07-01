В Подмосковье мужчина до смерти забил собственную мать

В Подмосковье в городе Солнечногорск мужчина до смерти избил собственную мать. Сотрудники Росгвардии уже задержали подозреваемого.

Как стало известно следствию, между мужчиной и его матерью на бытовой почве разыгрался конфликт, в результате чего сын набросился на мать и стал избивать ее, пока та не перестала показывать признаки жизни. Преступник скрылся с места преступления, а женщину в бессознательном состоянии обнаружила дочь, которая пришла навестить мать. Она сразу же вызвала скорую, однако медики смогли только констатировать смерть потерпевшей.

Вскоре сотрудникам Росгвардии удалось задержать 31-летнего подозреваемого. Ему было предъявлено обвинение и возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается, решается вопрос о передаче дела в суд.