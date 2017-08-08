Драка двух водителей автобуса произошла во Владивостоке

Во Владивостоке между двумя водителями автобусов завязалась драка. Угомонить их удалось только сотрудникам полиции.

В пятницу, 5 января, во Владивостоке случилась словесная перепалка между двумя водителями. От слов мужчины перешли к решительным действиям, в результате чего завязалась драка. Уточняется, что инцидент случился на одной из остановок общественного транспорта.-Кутузова. В конфликт оказались вовлечены водители двух городских маршрутов №60 и №98. Случайными свидетелями оказались пассажиры двух автобусов, которые и объяснили, что послужило причиной драки. Автобус маршрута №98 остановился таким образом, что перегородил движение своему коллеге маршрута №60, в результате чего последний решил объяснить правила движения другому водителю.

Очевидцы не решились вмешиваться в происходящее и вызвали сотрудников полиции. Приехавшие на место правоохранители попросили оставшихся пассажиров покинуть автобусы, что грозит теперь обоим водителям пока не уточняется. Психологи считают причиной участившихся случаев то, что люди живут в постоянном стрессе и не знают как с ним бороться.