В Москве разъяренный муж во время ссоры до смерти забил жену

В Москве разъяренный муж во время ссоры до смерти забил свою жену. Он наносил ей удары по голове, пострадавшая скончалась в машине "скорой помощи", так и не придя в себя.

Как стало известно, 4 января сотрудники "скорой помощи" сообщили о том, что у них в машине скончалась 41-летняя женщина. Отмечается, что ее забрали из дома по улице Остафьевская, где она ругалась со своим супругом. По предварительным данным, мужчина слишком сильно разозлился на свою жену и стал избивать ее кулаками по голове. От этого она потеряла сознание, а ее муж, осознав масштабы происходящего, вызвал скорую. Не доехав до больницы, женщина скончалась. Она так и не приходила в себя.

В настоящий момент супруг убитой задержан, ему предъявлено обвинение. Было возбуждено уголовное дело, расследование по факту произошедшего продолжается.