В Финляндии пилота частного самолета убило дверью

В Финляндии пилота частного самолета раздавило дверью, которая внезапно захлопнулась. Отмечается, что погибший пилот в момент инцидента находился на борту совершенно один.

Как сообщается, 4 января 50-летний пилот частного 20-местного самолета Gulfstream G150 прилетел в аэропорт Киттиля из Москвы, а затем должен был вылететь с группой россиян в Екатеринбург. В момент, когда он заходил в кабину, дверь внезапно захлопнулась и убила пилота. По предварительным данным, в тот момент он находился на борту совершенно один.

В настоящий момент правоохранители выясняют все обстоятельства случившего, они уже смогли заметить несколько необычных деталей. По их словам, некоторые фрагменты злосчастной двери оказались отброшены от самолета на несколько метров. Они подозревают, что пилот на борту находился не один и там все же что-то произошло, об этом говорят и другие детали. Сейчас ведется следствие по данному инциденту.