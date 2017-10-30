В Таганроге неизвестные избили и ограбили парня и его сестру

В Таганроге Ростовской области двое неизвестных напали на парня и девушку, избив и отобрав у них деньги и телефон. В настоящий момент подозреваемых удалось задержать.

Как стало известно, в Таганроге парень отправился проводить свою сестру до дома, когда внезапно на них выскочили двое молодых людей и стали избивать. После этого они забрали у девушки телефон, а также деньги, в общей сумме около 10 тысяч рублей. Пострадавшие обратились за помощью в полицию и вскоре грабители были пойманы.

Подозреваемыми оказались двое молодых людей, возрастом 26 и 20 лет соответственно. Сейчас они заключены под стражу, так как правоохранители опасаются, что пока идет расследование, грабители могут совершить аналогичное преступление, а также скрыться или угрожать пострадавшим.