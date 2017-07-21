В Липецке пьяный посетитель музыкального магазина убегал от полиции по иномаркам

В Липецке правоохранители задержали пьяного посетителя музыкального магазина, который прыгал по иномаркам. Отмечается, что от действий повреждения получили два автомобиля.

Как стало известно, вечером 4 января в музыкальный магазин Липецка зашел мужчина, который находился в состоянии алкогольного опьянения. После того, как сотрудники магазина попросили его покинуть здание, он устроил дебош. Работники вызвали правоохранителей и выгнали пьяного посетителя на улицу, чтобы там дождаться приезда полиции.

Как только правоохранители прибыли на вызов, дебошир принялся убегать от них, перепрыгивая по иномаркам. Сначала он забрался на одну машину, а с нее перепрыгнул на другую. Вскоре полицейские поймали нарушителя и отвезли в отделение. От его действий по меньшей мере пострадали два автомобиля.