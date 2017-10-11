В Новой Москве сотрудники МЧС спасли женщину от изнасилования

В Новой Москве сотрудники МЧС спасли женщину от избиения и изнасилования. Отмечается, что инцидент произошел вечером 2 января.

Как рассказали сами сотрудники МЧС, вечером 2 января они возвращались с очередного вызова и на перекрестке в поселке Коммунарка заметили, что мужчина избивает женщину. Начальник караула Владимир Тищенко тут же бросился на помощь и стал догонять сбежавшего с места преступления преступника. Другие же члены команды вызвали полицию и стали оказывать помощь женщине, которая плакала и благодарила за спасение. Вскоре начальник караула смог догнать насильника и передать его полиции.

Как позднее оказалось, женщина возвращалась домой и ей оставалось пройти еще буквально пару метров, когда перед ней возник работник стройки, находящейся рядом. Он стал избивать женщину и тащить забор для того, чтобы изнасиловать.

Сотрудники МЧС подоспели вовремя, пожарные не считают, что их поступок является чем-то особенным. Начальник караула отметил, что любой на их месте поступил точно так же, а также призвал людей быть более добрее к окружающим и не бояться придти на помощь человеку, который в этом нуждается.