Два 11-летних мальчика пропали после того, как ушли в лес "строить штаб"

4 января в поселке Восток за городом Кушва пропали два 11-летних школьника, мальчики ушли в лес с собаками и сообщили, что там они «будут строить штаб». Вечером дети не вернулись и родители начали поиски, волонтеры и полиция начали прочесывать лесополосу.

Как сообщили родители одного из пропавших мальчиков, их сын со своим другом решили пойти поиграть в лес и взяли с собой по собаке.

Один мальчик повел с собой небольшую дворняжку черного цвета, а второй взял большую светлую собаку. Они ушли около 15:00, но вечером так и не вернулись.

Мальчики были одноклассниками и дружили. Один растет в полной семье, а второй воспитывается мамой и в его семье еще три ребенка. В 01:10 5 января полиция получила заявления о пропаже ребят и начала поиски.

В поиске участвуют волонтеры, полицейские, кинологи, спасатели и просто неравнодушные жители и представители местных организаций. Оба мальчика имеют примерный рост в 150 сантиметров. Первый ребенок со светлыми волосами и рубцом на правой брови был одет в черные штаны и темно-синюю куртку. Второй мальчик с темными волосами был одет в темные штаны и темно-синюю синтетическую куртку. Всех, кто знает информацию о пропавших детях, просят сообщить в полицию.