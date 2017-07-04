В Черногорске по горячим следам задержан несостоявшийся вор

Сотрудниками полиции Хакасии был задержан мужчина, подозреваемый в совершении преступления. Кража произошла в Черногорске, а «уловом» молодого человека оказались ноутбук и мобильный телефон.

Региональное управление МВД сообщило, что в отделение полиции с заявлением о краже обратился житель Черногорска, рассказав о пропаже из его комнаты в общежитии ноутбука и смартфона стоимостью более двадцати тысяч рублей.

Сотрудники правоохранительных органов, по горячим следам задержали подозреваемого в краже. Им оказался 24-летний молодой человек без места работы. Как установило следствие, злоумышленник, находясь в здании общежития у своего товарища, выкрал ключи от комнаты и затем пробрался в нее, когда владельца не было на месте.

В отношении подозреваемого заведено уголовное дело.