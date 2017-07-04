В Черногорске по горячим следам задержан несостоявшийся вор
Сотрудниками полиции Хакасии был задержан мужчина, подозреваемый в совершении преступления. Кража произошла в Черногорске, а «уловом» молодого человека оказались ноутбук и мобильный телефон.
Региональное управление МВД сообщило, что в отделение полиции с заявлением о краже обратился житель Черногорска, рассказав о пропаже из его комнаты в общежитии ноутбука и смартфона стоимостью более двадцати тысяч рублей.
Сотрудники правоохранительных органов, по горячим следам задержали подозреваемого в краже. Им оказался 24-летний молодой человек без места работы. Как установило следствие, злоумышленник, находясь в здании общежития у своего товарища, выкрал ключи от комнаты и затем пробрался в нее, когда владельца не было на месте.
В отношении подозреваемого заведено уголовное дело.