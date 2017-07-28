В Манчестере грабитель орально изнасиловал 96-летнюю пациентку дома престарелых

В Манчестере 24-летний грабитель проник в дом престарелых и оказался в палате у 96-летней женщины, страдающей деменцией. Он орально изнасиловал пожилую женщину, ограбил и покинул место преступления до того, как приехала полиция.

Как сообщили сотрудники дома престарелых, они услышали шум в палате 96-летней пациентки и отправились проверить, что там происходит. Их взору предстала довольно необычная картина. Окно в палату было выбито, а решетка - сломана, сама женщина лежала на кровати и из ее рта текла кровь, а по комнате бегал парень и рылся в личных вещах старушки. Задержать сотрудникам дома престарелых его не удалось, он сбежал до приезда полиции.

Вскоре правоохранители задержали подозреваемого 24-летнего грабителя и предъявили ему обвинение в изнасиловании и ограблении. Подсудимый отрицал факт изнасилования, отметив, что у 96-летней женщины челюсть была сломана еще до того, как он явился. Он отметил, что его целью было только ограбления, однако следователям удалось доказать его причастность к изнасилованию, после чего подозреваемый признался.

Суд вынес ему приговор о лишении свободы на 6 лет и 4 месяца, а полицейские отметили, что таким людям не место в обществе.

Задержавший грабителя и насильника полицейский рассказал, что тот вломился в палату и увидел беспомощную женщину, после чего сразу понял, что ему подвернулся шанс на физическую близость. Он изнасиловал старушку орально, при этом сломав ей нижнюю челюсть. Правоохранитель отметил, что сама пострадавшая женщина и ее родственники могут не переживать, пока насильник находится в тюрьме.