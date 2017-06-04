Украиская модель Елизавета Кузьменко впала в кому после ДТП в США

В Лос-Анджелесе случилось дорожно-траспортное происшествие, в результате ДТП получила серьезные повреждения украинская модель Елизавета Кузьменко и ее приятельница, фотограф Наталья Кордано.

Об этом пресс-служе рассказал друг пострадавших Кирилл Дубровин. На своей страничке в социальных сетях он опубликовал пост, в котором написал, что Кузьменко находиться в тяжелом состоянии. Он рассказал, что манекенщица получила черепно-мозговую травму, многочисленные переломы костей лица и повреждение внутренних органов.

Местные правоохранительные органы сообщают, что в результате аварии пострадали шесть человек. Виноватым в ДТП оказался водитель машины, который сел за руль в алкогольном опьянении. Его автомобиль въехал в такси в котором ехали девушки. Он сильного удара авто перевернулось.

Виновник аварии хотел скрыться с места преступления, но его задержали случайные прохожие и передали сотрудникам правоохранительных органов. Ранее стало известно, что На трассе в США столкнулись 35 автомобилей, погиб один человек.