В Нью-Джерси из-за утечки газа погиб ребенок, 41 человек пострадал

В американском штате Нью-Джерси в городе Перт-Амбой из-за утечки газа скончалась 13-летняя девочка, еще 41 человек пострадал. Отмечается, что среди пострадавших - 27 офицеров полиции.

Как сообщают американские СМИ, из-за утечки газа в городе Перт-Амбой погибла 13-летняя девочка, еще 41 человек пострадал. Среди пострадавших находятся трое родственников погибшего ребенка, все они доставлены в больницу в тяжелом состоянии. Также среди пострадавших и 27 офицеров полиции.

Стоит отметить, что утечка газа произошла в 12-этажном жилом доме. Всех жильцов экстренно эвакуировали, обстоятельства произошедшего в настоящий момент выясняются. Пока неизвестна причина, по которой произошла утечка газа.