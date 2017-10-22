В Москве пассажирский автобус врезался в столб

На севере столицы пассажирский автобус врезался в матчу городского освещения. В результате столкновения пострадали два пассажира.

Об этом сообщили в источниках местных служб "Рано утром в пятницу рейсовый автобус в районе станции "Петровско-Разумовская" на севере столицы врезался в столб", - прокомментировали местных службах.

По данным правоохранительных органов пострадали два человека. На место инцидента выехали сотрудники экстренной службы и медики. По данному факту ведется расследование.

Ранее стало известно, что В аэропортах Москвы задержано порядка 25 рейсов из-за сильнейшего снегопада.