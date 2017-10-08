Американскому пилоту удалось посадить самолет без шасси после отказа двигателя

Американскому пилоту удалось посадить двухмоторный самолет без шасси после того, как у него отказал один из двигателей. Отмечается, что инцидент произошел в аэропорту Йигер в Западной Вирджинии.

Как сообщается, пилот самолета авиакомпании Piper Aztec сообщил диспетчеру о поломке на борту самолета. Он принял решение посадить двухмоторный самолет в аэропорту Йигер после того, как у воздушного судна отказал один из двигателей. Посадка проходила довольно жестко и пилоту удалось приземлиться без шасси прямо в аэропорту. После инцидента самолет увезли со взлетно-посадочной полосы и аэропорт заработал исправно.

Стоит отметить, что на борту самолета в момент жесткой посадки не было пассажиров, поэтому обошлось без пострадавших. В то же время не отмечается, в каком состоянии находится сам пилот, неизвестно, получил ли он какие-то травмы.