Нетрезвый пассажир ранил двоих охранников‍ на станции МЦК «Лихоборы»

В Москве нетрезвый пассажир ранил двоих охранников станции МЦК "Лихоборы". Между ними возник конфликт, и мужчина применил в их отношении травматический пистолет. Это произошло в пятницу, 4 января, ближе к вечеру.

Сотрудники Главного управления МВД по Московской области сообщают об инциденте, который произошел на станции Московского центрального кольца. Представители охраны станции "Лихоборы" заметили на подконтрольной им территории мужчину, который находился под воздействием алкоголя и шумно себя вел. Они поспешили успокоить его, однако тот стал отвечать им довольно резко и вступил в спор. Охранники, в свою очередь, продолжали настаивать на своем, и из-за этого пьяный мужчина достал травматический пистолет и стал стрелять в них.

Мужчина сделал несколько выстрелов, чем травмировал сотрудников метрополитена. После этого их с огнестрельными ранениями доставили в больницу.