В горах Австрии лыжники оказались заложниками раскачивающихся от шторма подъемников

На западе Австрии лыжники горнолыжного курорта Монтафон из-за сильного снежного шторма на несколько часов стали заложниками раскачивающегося от сильного ветра подъемника. Порывы ветра достигали 90 километров в час, спасателям едва удалось вызволить лыжников.

Видеозапись происходящего на подъемнике была опубликована на Facebook. Из-за сильного снежного шторма подъемники остановились буквально на середине маршрута и лыжники из него выбраться не могли.

Сильный порывистый ветер сильно раскачивал кабину подъемника, лыжников от критического падения спасала лишь защита и поручни. Очевидцы с ужасом наблюдали за происходящим и ожидали, что может случиться самое худшее.

Оперативно отреагировавшие спасатели приложили все силы для освобождения лыжников. В течении часа они старались вызволить заложников подъемника. В итоге, лыжники были освобождены, в инциденте никто не пострадал. Пользователи отметили, что во многих странах Европы сильные бури и снежные шторма атакуют курорты с отдыхающими любителями зимних видов спорта.