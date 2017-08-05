В Москве одновременно столкнулись 6 легковых авто

Масштабное ДТП случилось 5 января, на улицах Москвы, в котором одновременно столкнулись более пяти транспортных средств. Таким заявлением поделился канал РЕН ТВ, ссылаясь на свидетелей происшествия.

По данным, известным на данный момент, авария произошла на Третьем транспортном кольце, непосредственно перед съездом на Коломенский проспект. Подчеркивается, что все участники дорожно-транспортного происшествия отказались от госпитализации. Отделавшись ушибами и незначительным испугом.

На месте аварии находятся сотрудники правоохранительных органов. Устанавливаются все причины и обстоятельства, которые могли привести к масштабной аварии.