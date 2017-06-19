Информацию о нападении в «Спортмастере» Москвы не подтвердили

В полиции Москвы опровергли информацию о налете на магазин «Спортмастер» на Смоленской площади. По словам полицейских, 4 января между охранником магазина и посетителем возник конфликт, полиция в его разрешении не участвовала.

Ранее в СМИ сообщалось, что в магазине «Спортмастер» мог случиться налет и ограбление. Однако, информацию полиция не подтвердила и сообщила данные о другом происшествии.

Как оказалось, вечером 4 января в магазине «Спортмастер» на Смоленской зазвенела рамка у выхода. Охранник подошел к посетителю магазина, из-за которого и сработала аппаратура для уличения воровства. Однако, мужчина и охранник начали ссориться и возникший инцидент перерос в конфликт.

Как отметили в полиции, спор между посетителем и охранником был разрешен без вмешательства полицейских. Информация о налете и грабеже магазина опровергнута, поводом для слухов стал незначительный конфликт из-за зазвеневшей охранной рамки.