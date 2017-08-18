Легковушка попала в лобовое столкновение с грузовиком в Москве

Серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло на востоке столицы, участниками, которого стали большегрузный автомобиль и легковушка.

Дорожное происшествие случилось в Косино-Ухтомскоом районе. Гражданин, управляющий легковым авто Kia, не справившись с управлением, выехав на полосу встречного движения, совершил столкновение с большегрузным авто марки MAN, информирует агентство «Москва», ссылаясь на свой источник в службах спасения.

В результате случившегося увечья получил только один человек, госпитализированный в медицинское учреждение. Состояние пострадавшего не уточняется.

Отметим, что прошлой ночью в столице выпали осадки в виде снега, которые вероятно повлияли на причину аварии.