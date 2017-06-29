На окраине Чебоксар нашли тело девушки

На окраине города Чебоксары, в Новоюжном районе нашли труп молодой девушки. В СК по Чувашской Республике сообщили, что личность погибшей и причины ее смерти пока не установлены.

Представители Следственного Комитета Чувашской Республики подтвердили факт обнаружения тела, но отметили, что более точной информации пока не имеется. Полиция начала проверки, тело отправили на экспертизу.

Сейчас полицейские опрашивают жителей окрестных районов и сравнивают ориентировки о пропавших девушках за последнее время. На данный момент ни личность, ни причины смерти не установлены. Также в полиции не разглашают приметы и примерный возраст погибшей.

Детальная информация уточняется. Как сообщили в полиции, все данные будут известны после окончания проверок. Местные СМИ сопоставляют факт обнаружения трупа девушки с недавними событиями – 2 января в Чебоксарах пропала девушка 26 лет. Она пошла на работу, но не дошла ни до работы, ни до дома.