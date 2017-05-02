В Тамбове две пенсионерки стали жертвами мошенников

В Тамбове мошенники обманули двух пенсионерок по уже стандартной схеме. Женщины хотели купить товары по объявлению и одна сообщила свои личные данные, а вторая выслала «задаток» - первая лишилась 13 тысяч рублей, другая – 12 500 рублей.

Первая женщина хотела купить по объявлению подгузники и ее привлекла сниженная стоимость. При телефонном разговоре 62-летняя пенсионерка поверила словам мошенника и сообщила ему все свои данные о банковской карте. В итоге, с карты пенсионерки злоумышленники сняли 13 000 рублей.

Вторая 68-летняя женщина также хотела сэкономить и нашла объявление о продаже швейной машинки. Предприимчивый продавец начал, по стандартной схеме, рассказывать о большом спросе на товар и попросил подтвердить готовность купить машинку задатком. Мошенник уговорил пожилую женщину положить на его карту 12 500 рублей и перестал отвечать на звонки.

Полиция отметила, что обе пенсионерки знали об участившихся случаях мошенничества, но все равно попались на уловки злоумышленников. В полиции настоятельно просят всех людей соблюдать бдительность и объяснить пенсионерам основные принципы безопасности и сохранения денег.