В Хакасии парень на Новый год разбил авто родителей своей девушки. Инцидент произошел 1 января в Абакане.

Ранним утром житель одного из районов Хакасии совершил небольшое дорожно-транспортное нарушение, за которое может понести ответственность.

Сообщается, что сотрудники ГИБДД, которые патрулировали городские улицы Абакана, 1 января заметили припаркованный у обочины легковой автомобиль марки Toyota. В салоне автомобиля сидел 18-летний парень без документов на машину.

Позже стало известно, что ключи от машины ему предоставила его возлюбленная, чтобы тот после праздника смог отвезти ее до родительского дома. Однако на обратном пути молодой человек совершил небольшое ДТП и повредил японскую иномарку.

Отмечается, что был разбит бампер внедорожника, и частично отвалилось колесо. О подробностях инцидента правоохранители не говорят. Также неизвестно, находился ли молодой человек в состоянии алкогольного опьянения. Автомобиль у него изъят и проводится проверка.