В Казани мужчина надругался над 9-летним ребенком

В Московском районе города Казань полиция задержала 35-летнего мужчину, который уже признался, что 3 января он надругался над 9-летним мальчиком. Подозреваемый в изнасиловании ребенка уже имеет судимость и, по некоторым данным, психически не здоров.

Как сообщила полиция, 3 января в подъезде жилого дома Московского района неизвестный мужчина напал на 9-летнего мальчика и совершил над ним насильственные действия сексуального характера. 4 января полицейские задержали подозреваемого в педофилии 35-летнего мужчину. Задержанный свою вину и преступление уже признал. Также полиция установила, что мужчина уже был судим и, по неподтвержденным данным, имеет психическое заболевание.

Сейчас полиция допрашивает задержанного и устанавливает все обстоятельства случившегося. Против него завели уголовное дело, мужчину подозревают в насилии над малолетним. Детали инцидента уточняются.