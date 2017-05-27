Житель Ингушетии наживался на ликвидаторах аварии ЧАЭС

Житель Ингушетии наживался на ликвидаторах аварии Чернобыльской АЭС. За десять лет мошенник незаконно получил почти 3 миллиона рублей.

Житель республики Ингушетии обвиняется в осуществлении мошеннических действий, в результате которых он незаконно стал обладателем почти трех миллионов рублей.

Согласно материалам уголовного дела, местный житель сделал себе фиктивные документы о том, что он принимал активное участие в ликвидации последствий в зоне аварии Чернобыльской атомной электростанции. Социальные органы начали выплату денежных пособий. Всего за десять лет он смог таким образом получить несколько миллионов рублей.

В настоящее время все собранные материалы по данному делу переданы на рассмотрение в судебную инстанцию. По российскому законодательству злоумышленнику грозит наказание до десяти лет лишения свободы.