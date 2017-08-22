Под Псковом пьяный мужчина с ножом пробрался в магазин

В Псковской области пьяный мужчина с ножом пробрался в магазин с водкой. Инцидент был зафиксирован в Печорах.

Новогодние праздники в России всегда становятся временем, когда многие жители не могут остановить свои привычки и продолжают пить непомерное количество спиртных напитков. Примерно то же самое произошло и с жителем Псковской области.

Мужчина обиделся на то, что ближайший магазин в его родном городе Печоры уже закрылся и предпринял альтернативным способом продолжить «банкет».

Он вооружился ножом, который планировал использовать в качестве подручного средства при вскрытии окна помещения торговой точки. Но не подумал, что магазин оборудован сигнализацией. При небольших манипуляциях ножом сработала система безопасности. На тревожный звонок среагировали бойцы Росгвардии.

Они сумели застать незадачливого вора на месте попытки преступления. Отмечается, что мужчина был пьян. Позже его передали правоохранительным органам. Сейчас решается вопрос с дальнейшим процессуальным решением полиции.