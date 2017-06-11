В Уфе такси протаранило здание полиции из-за пьяного пассажира

В Уфе такси протаранило здание полиции. Инцидент произошел 3 января по вине пьяного пассажира.

Правоохранительные органы Башкортостана пытаются понять причины неадекватного поведения местного жителя, по вине которого едва не пострадали многие люди.

Сообщается, что инцидент произошел в вечернее время 3 января в столице российской республики.

В отделение полиции зашел мужчина, который представился водителем такси. Он сообщил стражам правопорядка о том, что в его салоне машины сидит неадекватный человек в пьяном виде. Он попросил совета, что с ним делать дальше.

В этот момент пассажир такси снял с ручного тормоза машину и легковушка скатилась к дверям полицейского участка, задев часть стены сооружения. В результате аварии никто не пострадал. В отношении нарушителя порядка планируется возбуждение уголовного дела.