В Приморье поезд раздавил водителя Toyota

В Приморском крае поезд раздавил водителя автомобиля Toyota. Трагедия случилась 4 января на переезде.

В Приморском крае на железнодорожном переезде недалеко от города Дальнереченск произошла катастрофа с участием легкового автомобиля марки Toyota.

Сообщается, что японская легковушка выехала на пути железной дороги в ночное время суток 4 января. В это время по перегону двигался грузовой железнодорожный состав. Кабина машины попала под поезд в районе третьей секции локомотива. От серьезного удара от автомобиля почти ничего не осталось. Водитель погиб на месте до прибытия на место инцидента квалифицированных экстренных служб.

Сообщается, что у грузового поезда также имеются небольшие повреждения. В настоящее время транспортная прокуратура приступила к расследованию этого случая. График остальных поездов не сбивался. Сейчас железная дорога региона работает в прежнем режиме.