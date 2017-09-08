В ДТП в Новой Москве пострадали шесть человек

4 января в Новой Москве на Киевском шоссе случилась серьезная авария. Сообщается о шести пострадавших, которых в больницу вывезли на 2 санитарных вертолетах.

Как сообщил Московский авиационный центр в своем Twitter, авария случилась на участке возле Рассудово и Киевского шоссе. По предварительной имеющейся информации, в серьезном ДТП получили травмы шесть человек, среди которых есть дети.

На место аварии были направлены два санитарных вертолета, которые эвакуировали пострадавших и доставили их в больницу. По данным, в аварии столкнулись две машины-иномарки. В ГИБДД рассказали, что в ДТП попали машины Audi и Dodge.

Детальная информация об аварии и состояние пострадавших не сообщается. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, все подробности уточняются.