В Соль-Илецке 15-летняя девушка травмировалась от залпа новогоднего фейерверка

В Соль-Илецке, Оренбургской области, залп новогоднего фейерверка серьезно травмировал 15-летнюю девушку. Представители регионального управления МЧС заявляют о нарушении использования пиротехнических средств.

В ночь с 31 на 1 января жительница города Соль-Илецк в Оренбургской области получила серьезные ожоги в результате запуска соседями фейерверка. Те не учли всех правил использования пиротехнических средств, что привело к травматизму.

Как стало известно, медики диагностировали у потерпевшей ожоги шеи о грудной клетки.

На данный момент представители Главного управления МЧС России по Оренбургской области проверяют все обстоятельства инцидента.