В Омске мошенники выманили у пенсионера 310 тысяч рублей

В Омске 69-летний пенсионер стал жертвой мошенников, выманивших у него 310 000 рублей. Злоумышленники обещали помочь мужчине вернуть деньги, которые тот в 2016 году потерял на валютной бирже, и просили оплатить лишь «судебные расходы».

К полицейским обманутый пожилой мужчина обратился 3 января. Пенсионер пояснил, что в 2016 году он лишился 100 000 рублей на валютной бирже. В декабре 2017 года ему позвонили из «страховой службы».

«Страховые агенты» обещали пожилому мужчине помочь отсудить утраченные деньги обратно и просили его лишь выслать им деньги на «судебные расходы». Пенсионера не смутило, что сумма, которую просили мошенники была большей, чем сумма, которую он проиграл.

В итоге, мужчина выслал «страховым агентам» 310 000 рублей, 120 000 из которых ему пришлось взять в кредит. После того, как деньги поступили на электронные счета мошенников – они перестали отвечать на звонки пенсионера и тот понял все происходящее.

Полиция начала проверку и выясняет, существует ли вообще такая страховая компания. Мошенники часто обманывают пенсионеров и доверчивых людей. Ранее уже сообщалось, что с карты жительницы Барнаула мошенники похитили 150 тысяч рублей.