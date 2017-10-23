В Петербурге таксист изнасиловал пассажирку

В петербуржское отделение полиции с жалобой обратилась 21-летняя жительница Петербурга. Ее изнасиловал таксист.

По предварительным данным, водитель, невысокий азиат, таксовал на сером Ford Focus. На нем была серая кофта, вязаная шапка и спортивные штаны. В 4 утра девушка возвращалась домой на такси. Сначала он ехал по КАДу, потом резко свернул в сторону Марьино, где и совершил свое преступное злодеяние. После случившегося преступник высадил девушку на ближайшей АЗС и скрылся в неизвестном направлении.

На данный момент ведется розыск азиата.