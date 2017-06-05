В Татарстане насмерть разбились в ДТП 4 человека. На заснеженной трассе лоб в лоб столкнулись Hyundai и ВАЗ-2114.

Представители республиканского ГИБДД Татарстана рассказали подробности автокатастрофы, которая произошла 4 января примерно в 60 километрах от Казани. Сообщается, что виновником аварии объявлен 36-летний водитель Hyundai Creta. Он не выбрал скоростной режим, при котором вождение транспортным средством может осуществляться без последствий и допустил выезд своего автомобиля за пределы полосы движения.

Иномарка на большой скорости оказалась на встречке, где не смогла увернуться от неизбежного взаимодействия с другим транспортным средством.

Навстречу двигалась машина ВАЗ с четырьмя пассажирами. В результате все, кто находился в салоне отечественной машины, погибли на месте. Водитель и двое пассажиров Hyundai оказались в медицинском учреждении.