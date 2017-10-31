Несвежую рыбу в московском ресторане подавали на стол гостям

До десяти гостей одного из ресторанов Москвы отравились рыбой не первой свежести, один из, которых попал в больницу. Информируют СМИ, ссылаясь на зам.мэра столицы Леонида Печатникова.

"10 посетителей московского ресторана отравились там в эту среду, употребив в пищу несвежую рыбу. Один из них был направлен в медицинское учреждение. На сегодняшний день уже выписан",- ссылается агентство на заявление Печатникова.

Ведущие информагентства сообщают, что накануне в столице у Колонного зала Дома союзов отравились одиннадцать актеров, принимавших участие в праздничных мероприятиях.