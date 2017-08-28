В Пензенской области при пожаре заживо сгорел 40-летний мужчина

3 января в городе Каменка Пензенской области случился пожар, выгорел жилой дом и погиб 40-летний мужчина. Хозяин дома отлучился в магазин за выпивкой, а гость остался внутри, закрывшись на засов, причины пожара не выяснены.

Как сообщили в МЧС, для ликвидации пожара были привлечены 10 спасателей и 3 специальных машины. В выгоревшем доме пожарные обнаружили труп 40-летнего мужчины, на теле которого были сильные ожоги. По предварительным данным, мужчина погиб от отравления угарным газом.

3 января мужчина пришел в гости к своему товарищу, друзья начали распивать алкоголь. Владелец дома решил пойти в магазин за новой партией спиртного, а гость остался и запер дом изнутри. Соседка увидела, что из дома идет дым и вызвала пожарных. Спасатели приехали на вызов и начали тушить пожар, в этот момент вернулся владелец дома. Он сообщил, что его не было буквально 30 минут и о причинах пожара он не знает.

Полиция назначила провести анализ тела погибшего и экспертизу выгоревшего дома. После установления причин возгорания и деталей смерти мужчины полицейские сообщат о дальнейшем процессуальном ходе дела.