На Калужско-Рижской ветке столичного метро в вагоне поезда умер мужчина

Рано утром 4 января на оранжевой ветке метро зафиксировали смерть пассажира. Согласно данным источника, он скончался, находясь в вагоне поезда на Калужско-Рижской линии столичного метрополитена.

О происшествии сообщают москвичи, которые с утра также находились в злосчастном вагоне. Согласно сведениям, которые они предоставляют, во время движения поезда одному из пассажиров стало плохо. Это был мужчина средних лет. Очевидцы говорят, что он стоял, держась за поручень, однако примерно в районе станции «Ботанический сад» он упал на пол.

Очевидцы предполагают, что у мужчины, скорее всего, случился приступ. После этого он уже не приходил в сознание. Пока вагон добрался до близлежащей станции, а это было в районе ВДНХ, лицо пассажира приобрело синеватый оттенок. На станции его вынесли на улицу, а о случившемся сообщили сотрудникам метро. Тем не менее, помочь ему уже не удалось. Теперь на месте происшествия работают правоохранители, выясняя все обстоятельства случившегося.