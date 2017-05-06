Под Новгородом полицейские задержали угонщика Lada Granta. Инцидент произошел 1 января в Старой Руссе.

Правоохранительные органы Новгородской области оперативно сработали в новогоднюю ночь и не дали осуществить своих планов преступникам. Так на выезде из города Старая Русса был задержан мужчина, подозреваемый в угоне автотранспортного средства.

Известно, что заявил о пропаже своего автомобиля Lada Granta местный житель через пару часов после наступления Нового года. По горячим следам удалось распространить информацию об угоне во все пункты МВД области.

В результате злоумышленник был остановлен сотрудниками ГИБДД. Угонщиком оказался 21-летний местный житель. Против него возбуждено уголовное дело. Примечательно, что на счету подозреваемого еще ряд подобных противоправных действий и он был уже судим.