СК проверяет причину смерти худрука театра в Екатеринбурге

3 января в Екатеринбурге был найден труп худрука одного из театров. Следственный комитет о криминальной причине смерти данные не подтвердил, ведутся проверки.

Как сообщалось в местных СМИ, мужчина, руководящий одним из театров в Екатеринбурге, пропал в ночь с 31 декабря на 1 января. Его поисками занялись бригады волонтеров и неравнодушные местные жители. 2 января в Екатеринбурге состоялась поисково-спасательная операция, 3 января был найден труп.

Как сообщили в Следственном комитете, полиция не видит причин рассматривать факт смерти худрука как уголовное преступление. Дело о насильственной смерти не возбуждено, эксперты проводят анализ тела и устанавливают причины смерти мужчины.

В СК о личности мужчины не сообщают, но в соцсетях пользователи уже написали, что погибший – художественный руководитель театра в Екатеринбурге. В СК также отметили, что все результаты проверок и причины смерти мужчины будут сообщены после окончания экспертизы. На данный момент полиция информацию не разглашает и ситуацию не комментирует.