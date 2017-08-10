В Казани сбили 10-летнего ребенка. Мальчик перебегал дорогу без присутствия взрослых на запрещающий свет светофора.

В Казани японский внедорожник совершил наезд на 10-летнего ребенка на улице Космонавтов, проинформировала местная автоинспекция.

ДТП произошло вчера днем в районе 3 часов напротив 67-го дома. Молодой водитель совершил наезд на мальчика, который решил прейти дорогу без помощи взрослых, на запрещающий цвет светофора.

В результате чего ребенок был доставлен в ближайшее медицинской учреждение, где врачи констатировали ушиб мягких тканей голеностопного сустава.